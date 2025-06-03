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Врач рассказал, какой эффект дает блефаропластика

Врач Леликов: блефаропластика уменьшит отечность
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Freepik.com

Блефаропластика, которая подразумевает пластику верхнего или нижнего века, позволяет «освежить» лицо, уменьшить морщины, отечность, а также избавиться от тяжелого взгляда и уставшего вид лица. Об этом RuNews24.ru рассказал российский пластический хирург, врач высшей категории, к.м.н., член ISAPS, РОПРЭХ Андрей Леликов.

По его словам, чаще всего операция показана мужчинам и женщинам в возрасте после 30-35 лет, когда появляются возрастные избытки мягких тканей.

«Избытки тканей, нависание кожи в области верхних век, придает тяжесть взгляду, мешки, морщины в области нижних век, отечность ткани. Хотя достаточно часто выполняется операция и в более младшем возрасте, когда по наследству достаются избытки мягких тканей в виде тяжелого нависание верхних век и мешков под глазами», — отметил Леликов.

Врач уточнил, что операция в среднем проходит за полтора часа. После хирургического вмешательства пациентам рекомендуется ограничить физические нагрузки, а также отказаться от посещения сауны и бани на полтора-два месяца.

Пластический хирург центра инновационной медицины DMC Самвел Петросянц до этого рассказал «Газете.Ru», что растущий спрос на пластические операции в зоне лица увеличивает количество повторных обращений пациентов спустя годы после первой процедуры, но не все из них можно совершать дважды.

Ранее были названы пять самых востребованных пластических операций в России.

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