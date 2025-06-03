Команда из России победила на международной IT-олимпиаде в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде завершилась международная IT-олимпиада, в которой приняли участие школьники из 51 зарубежной страны и России, сообщает пресс-служба Сбера.

Финальный этап проходил в формате CTF (Capture The Flag), где команды решали задачи по искусственному интеллекту и информационной безопасности.

В финал вышли команды из Кубы, Таиланда, Индии, Китая, Вьетнама, Мозамбика, Таджикистана, Туркменистана и Шри-Ланки. Компанию зарубежным школьникам составили участники из Москвы, Нижегородской, Иркутской, Свердловской, Оренбургской и Московской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Мордовии и Краснодарского края.

С 30 мая по 3 июня на площадке кампуса «Школы 21» 17 команд-финалистов выполнили 10 заданий в пяти категориях. Награждение победителей состоялось на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) с участием президента, председателя правления Сбера Германа Грефа, зампреда правительства РФ Дмитрия Григоренко и губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

«От всей души хочу поздравить ребят — участников IT-олимпиады. Вы уже сделали огромный шаг — создали платформу и трамплин в собственное будущее. В вашей жизни могут возникать разные ситуации, когда вы будете сомневаться, справитесь ли вы с теми или иными вызовами», — сказал Греф.

По его словам, опыт участия в конкурсе и преодоления сложностей станет источником уверенности для ребят.

«Вы — те самые люди, которые будут строить наше совместное будущее. Желаю вам удачи на этом пути, уверенности и жизнестойкости! Помните, что побеждают не те, кто не падает. Побеждают те, кто после каждого падения находит в себе силы подниматься и двигаться вперед», — добавил Греф.

Первое место заняла команда «0xY1» — сборная участников из Нижегородской, Московской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. Второе место досталось команде «КапибарыCTF», представлявшей Московскую, Ярославскую области, Республику Башкортостан и Москву. Третье место заняла команда «ZipBomb» из Москвы.

Полный список победителей опубликован на сайте Олимпиады.