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Общество
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В Карелии пенсионерка отдала мошенникам 6 млн рублей и заперлась в квартире

В Карелии пенсионерка лишилась 6 млн рублей из-за мошенников
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Ilya Naymushin/Reuters

Жительница Карелии поверила в несуществующее уголовное дело, отдала мошенникам все накопления и заперлась в своей квартире. Об этом сообщает УМВД республики.

С заявлением в правоохранительные органы обратились родственники 70-летней пенсионерки, они забеспокоились потому, что женщина несколько дней не выходила на связь и перестала отвечать на звонки.

Полицейские застали пожилую женщину дома, она была сильно напугана. Выяснилось, что неделю с ней общались мошенники. Аферисты запугали потерпевшую возбуждением уголовного дела из-за того, что с ее счета в банке якобы пытались похитить деньги.

Злоумышленники убедили пенсионерку обналичить накопления и перевести их на указанный счет «для проверки», женщина лишилась 6 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что крымский пенсионер испугался «уголовного дела» и отдал мошенникам более 46 млн рублей. Поверив аферистам, пенсионер снял свои сбережения в размере в банках города и перевел их на указанный злоумышленниками «безопасный счет». После этого пожилой мужчина понял, что его обманули.

Ранее в Петербурге пенсионерка отдала мошенникам 2,5 млн рублей «для сохранения».

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