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В Подмосковье проведут спортивный турнир для ветеранов СВО

Ветераны СВО из Подмосковья сразятся за «Кубок Защитников Отечества»
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Министерство физической культуры и спорта Московской области

Ветераны СВО примут участие в межрегиональном этапе «Кубка Защитников Отечества», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Турнир пройдет в Туле с 2 по 6 июня.

В рамках «Кубка Защитников Отечества» ветераны СВО будут соревноваться в волейболе сидя, пауэрлифтинге, пулевой стрельбе, спортивном метании ножа, настольном теннисе и стрельбе из лука.

​В состав сборной Московской области вошли 14 спортсменов, являющихся участниками СВО.

Всего в турнире примут участие около 300 спортсменов из 18 субъектов ЦФО.

Мероприятие проводится в соответствии с целями госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

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