Трансформацию медиаиндустрии под влиянием ИИ назвали неизбежной

В работе с ИИ необходимо выстроить такие модели взаимодействия, чтобы они усиливали креативный потенциал журналистов, а не замещали их, заявила главный редактор портала «Рамблер» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) Дарья Зарецкая в рамках межрегионального медиафорума «ЛайкМедиа'25».

«Трансформация медиаиндустрии под влиянием ИИ неизбежна: от автоматизации рутины до генерации гиперперсонализированного контента, который учитывает эмоции аудитории», — сказала она.

Зарецкая добавила, что ключевая революция лежит в области управления технологиями.

На форуме участники не только слушали лекции, но и активно участвовали в нетворкинге, создавали и защищали собственные кейсы под руководством опытных профессионалов.

Межрегиональный медиафорум «ЛайкМедиа'25» проходил в Ярославле с 30 мая по 1 июня 2025 года.