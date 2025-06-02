В «Единой России» рассказали о ходе голосования по выбору объектов благоустройства

Более 13,5 млн человек приняли участие в голосовании по благоустройству

Более 13,5 млн человек приняли участие в голосовании «Единой России» и Минстроя по выбору объектов благоустройства. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

По его словам, наиболее активно голосуют жители Кемеровской области, Санкт-Петербурга, Югры, Башкирии, Бурятии, Крыма, Марий Эл, Свердловской и Тульской областей, Сахалина, Чечни, Пермского края.

Также он особо отметил высокое вовлечение населения прифронтовых Белгородской и Курской областей.

В проведении голосования задействованы волонтеры «Единой России», которые помогают участникам сделать выбор на электронной платформе ФКГС. При этом процедура максимально упрощена: проголосовать могут все россияне старше 14 лет.

Отмечается, что отдать свой голос за территорию, которую планируется обновить в 2026 году, можно на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, через мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе» или с помощью волонтеров. Голосование продлится до 12 июня.

Якушев подчеркнул, что программа «Формирование комфортной городской среды» основана на проекте «Единой России» «Городская среда». Реализация ФКГС — одно из направлений народной программы партии.

«Совместными усилиями нам уже удалось благоустроить более 110 тыс. общественных и дворовых территорий, из них 72 тыс. — это дворы. Также прошло десять конкурсов лучших проектов создания комфортной городской среды. А всего в реализации проекта за пять лет приняли участие около 40 млн граждан», — отметил Якушев.