Офис «Аэрофлота» в Москве назвали лучшим по версии Best Office Awards 2025

Флагманский клиентский офис «Аэрофлота» в Москве получил Гран-при премии в области архитектуры и дизайна офисных пространств Best Office Awards 2025, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Премия Best Office Awards от Officenext считается главной профессиональной наградой в сфере архитектуры офисных пространств. В 2025 году она собрала рекордное число заявок — 167 проектов от более чем 60 архитектурных бюро.

Флагманский офис был открыт в январе 2025 года. В нем клиенты авиакомпании могут купить билеты, оформить справку о совершенном перелете и получить другие услуги.

Реализацией проекта занималось архитектурное бюро Т+Т Architects. В основе интерьера лежит эстетика воздушного путешествия и технологический прогресс в обслуживании клиентов.

В офисе расположены зоны ожидания, клиентские кабинеты, рабочие места для персонала, переговорные и другие помещения. Также в офисе разделены пространства для клиентов и сотрудников.

Как отметил первый заместитель генерального директора по коммерции и финансам ПАО «Аэрофлот» Андрей Чиханчин, офис сделан так, чтобы клиент сразу чувствовал уровень сервиса.

«Мы стремились создать не просто комфортное пространство, но атмосферу будущего полета — утонченную, технологичную, обволакивающую. Победа в Best Office Awards — признание того, что мы выбрали верное решение и партнеров для его реализации», — сказал он.

На цифровых и интерактивных медиаповерхностях в офисе клиенты могут ознакомиться с маршрутной сетью, оказываемыми услугами и продуктами авиакомпании, а также узнать интересные факты об истории «Аэрофлота».

«Это был по-настоящему плодотворный проект — благодаря тесному и конструктивному сотрудничеству с командой «Аэрофлота» нам удалось воплотить архитектурный образ, в котором соединились престиж, комфорт и современные технологические решения», — рассказал руководитель бюро T+T Architects Сергей Труханов.