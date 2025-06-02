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Эксперт: на «Госуслугах» введут мощный инструмент защиты россиян от мошенников

Судья Комсолев: доверенное лицо на «Госуслугах» станет мощной защитой для россиян
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Александр Кряжев/РИА Новости

На портале «Госуслуги» вскоре планируется ввести новую функцию по защите россиян от мошенников – возможность выбрать доверенное лицо, которое должно будет подтверждать смену пароля. Это полезный механизм, который серьезно усложнит «работу» преступников, прокомментировал нововведение в беседе с 360.ru правозащитник, судя в отставке Владимир Комсолев.

«Возможность выбора доверенного контакта для подтверждения изменения пароля на сайте «Госуслуги» станет мощным инструментом повышения безопасности личных профилей и общего уровня киберзащиты», — убежден специалист.

Доверенное лицо станет еще одним барьером против злоумышленников – даже если они завладеют сведениями человека, изменить его пароль они не смогут. Таким образом, даже люди, утратившие контроль над своими данными, будут защищены, пояснил эксперт.

Он также перечислил другие важные этапы защиты аккаунта на «Госуслугах», в том числе посоветовал настроить двухфакторную авторизацию через одноразовый код, включить оповещения о действиях с аккаунтом и ограничить доступ к нему с незнакомых устройств без дополнительной верификации. Должна быть включена функция виртуальной клавиатуры для ввода пароля, что защитит от его автоматического подбора.

«Применение этих мер приведет к созданию многоуровневой системы защиты, снижающей вероятность успешной атаки на портал «Госуслуги», и заметно укрепит безопасность каждого отдельного пользователя», — заключил специалист.

Напомним, о том, что на «Госуслугах» появится возможность назначать доверенное лицо для подтверждения смены пароля и защиты аккаунта от мошенников сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. По его словам, это поможет защитить аккаунт от мошеннических атак, поскольку подтверждать смену пароля необходимо будет не только владельцу аккаунта, но и тому человеку, которого он выбрал доверенным лицом. Уточняется, что это будет реализовано в третьем квартале текущего года.

Ранее сообщалось, что на «Госуслугах» может появиться кнопка безопасности.

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