Школьница отдыхала в лагере под Петербургом и попала в реанимацию с отравлением

Родители скрыли болезнь дочери перед поездкой в лагерь, она попала в реанимацию

Школьница попала в реанимацию с отравлением лекарством из лагеря под Петербургом. Об этом стало известно «Фонтанке».

Около пяти часов утра в субботу, 31 мая, скорая забрала 15-летнюю школьницу из лагеря в Лосево. Перед началом смены родители никому не сказали, что девочка больна, и показали справку, в которой было указано, что несовершеннолетняя полностью здорова.

Впоследствии выяснилось, что у нее диагностирована эпилепсия, из-за чего старшеклассница должна была принимать лекарство, выписанное врачом. Вероятно, девочка, также вынужденная скрывать свою болезнь, случайно ошиблась с дозировкой. В тяжелом состоянии она попала в больницу и оказалась в реанимации.

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