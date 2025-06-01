В Ленобласти двое приятелей украли картонного полицейского из торгового центра

В Приозерском районе Ленинградской области задержали двух мужчин, которые похитили из торгового центра картонную фигуру полицейского. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в Приозерске в торговом центре «Северопарковый». Двое мужчин украли картонную фигуру полицейского стоимостью 10,5 тысяч рублей. Ростовая фигура предупреждала граждан о мошенниках.

Правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения и задержали воришек. По данным 47.news, похитителями оказались 42-летний житель Петербурга и его 27-летний товарищ из Всеволожского района. Возбуждено уголовное дело о краже.

До этого сообщалось, что охранник череповецкого бара обокрал коллегу на рабочем месте, мужчина украл у девушки зарплату и спрятал в трусах. Добычей злоумышленника стали 25 тысяч рублей, часть средств списали приставы за долги. Остатки он потратил на собственные нужды. Мужчине назначено наказание в виде исправительных работ. С него также взыскали 25 тысяч рублей в пользу потерпевшей.

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