В Петербурге неизвестные сбросили комод с балкона и попали в ребенка

«Фонтанка»: в Петербурге на пятилетнюю девочку с балкона упал комод

В Московском районе Петербурга ребенок получил травму головы из-за комода, сброшенного с балкона. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел во дворах жилых домов на Московском шоссе, пятилетняя девочка гуляла с бабушкой, когда получила травму головы. Ребенка госпитализировали, после осмотра ее отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

Предположительно, на ребенка упал комод, который выбросил с балкона один из местных жителей. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Тамбовской области на подростков обрушилась стена заброшенного здания. Четверо несовершеннолетних пришли к заброшенному зданию очистных сооружений. Подростки принесли с собой кувалды и пытались разрушить одну из стен постройки, кирпичная кладка обрушилась на двух приятелей. Один из них доставлен в больницу в тяжелом состоянии, второй получил небольшие ушибы и ссадины, еще двое подростков не пострадали. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в Подмосковье бетонная плита придавила двух мальчиков.