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Общество
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В Брянске супруги вывезли из магазина робот-пылесос в детской коляске

В Брянске муж и жена совершили кражу с помощью детской коляски
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Depositphotos

В Брянске сотрудники полиции раскрыли кражу робота-пылесоса из магазина, бытовую технику похитили мужчина и женщина с помощью детской коляски. Об этом сообщает областное управление МВД.

Семейная пара пришла в магазин техники, злоумышленникам приглянулся робот-пылесос стоимостью около 4 тысяч рублей. Супруги незаметно положили украденный товар в детскую коляску и покинули торговый зал.

Сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личности воров. 39-летний мужчина и 27-летняя женщина задержаны, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о краже.

До этого сообщалось, что охранник череповецкого бара обокрал коллегу на рабочем месте, мужчина украл у девушки зарплату и спрятал в трусах. Добычей злоумышленника стали 25 тысяч рублей, часть средств списали приставы за долги. Остатки он потратил на собственные нужды. Мужчине назначено наказание в виде исправительных работ. С него также взыскали 25 тысяч рублей в пользу потерпевшей.

Ранее в Краснодаре приезжий украл из ТЦ деньги и украшения на 68 млн рублей.

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