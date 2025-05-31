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Общество
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В Липецке врачи извлекли из желудка четырехлетнего мальчика пластиковую игрушку

В Липецке спасли ребенка с игрушкой в желудке
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ГУЗ «Областная детская больница» г.Липецк

В Липецкой областной детской больнице врачи оказали помощь четырехлетнему ребенку, который случайно проглотил игрушку. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Маленький пациент поступил в больницу с жалобами на острую боль в области живота. В ходе обследования врачи обнаружили в желудке ребенка инородное тело.

В хирургическом отделении под общей анестезией медики извлекли из желудка мальчика пластиковую игрушку длиной около двух сантиметров. Состояние ребенка не вызывает у врачей опасений, мальчика отпустили домой.

До этого сообщалось, что в Иркутске хирурги спасли годовалого ребенка, который наглотался магнитных шариков. Инородные тела прошли по пищеварительной системе и соединились между собой в разных местах. Из-за этого в тонкой кишке образовались шесть отверстий. Хирурги с помощью небольших разрезов извлекли из кишки магнитные шарики и ушили все отверстия.

Ранее в Новороссийске двухлетняя девочка играла с братом и проглотила саморез.

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