В Бурятии сельчанин коптил сало и чуть не сжег два дома

В Кижингинском районе Бурятии сельчанин коптил сало и чуть не сжег два соседских дома. Об этом сообщает МЧС республики.

Инцидент произошел в улусе Ушхайта, 65-летний местный житель решил закоптить сало. Он растопил коптильню, порывом ветра угли выдуло из топки и разнесло на сухую траву на соседнем участке. Пламя мгновенно охватило соседский участок и часть дома.

Прибывшие на место пожарные боролись с огнем около 20 минут, возгорание на 60 кв. метрах потушили. Пострадавших нет. Любителю копчения грозит штраф до 20 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что в Якутии мужчина разжег костер и устроил лесной пожар, который тушили сутки. Мужчина отдыхал в лесу и решил приготовить на костре еду, не соблюдая требований пожарной безопасности. Искры от костра быстро подпалили сухую траву, огонь перекинулся на лесной массив. Общая площадь пожара составила 10 гектаров, из которых 4 гектара были лесной территорией.

Ранее россиянин расстался с девушкой и от обиды сжег дачу.