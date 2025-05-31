На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

Россиянин получил 14 лет колонии за изнасилование несовершеннолетней сестры жены

В Калининградской области мужчина изнасиловал сестру жены и получил срок
close
Depositphotos

В Багратионовском районе Калининградской области суд огласил приговор местному жителю, который надругался над несовершеннолетней родственницей. Об этом сообщает пресс-служба Багратионовского суда.

По данным следствия, летом 2018 года обвиняемый надругался над 14-летней племянницей своей жены. Было возбуждено уголовное дело. В судебном заседании 35-летний мужчина вину не признал. Он утверждал, что его оговаривают из-за конфликтов в семье и обиды ребенка за то, что он наказывал ее ремнем.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 850 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге мужчина получил срок 18 лет за многолетнее насилие над дочерью. Обвиняемый начиная с 2019-го года насиловал дочь. Только спустя время девочка рассказала о том, что происходило дома. Всего родителю вменили десять эпизодов. В начале 2024 года отца объявили в розыск, но вскоре задержали. Изначально он дал признательные показания на допросах и первом судебном заседании, но позже отказался от них. Суд приговорил фигуранта к 18 годам заключения, которые он проведёт в колонии строгого режима.

Ранее на Алтае мужчину задержали за попытку изнасилования ребенка и угрозы полицейским.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами