Россиянин получил 14 лет колонии за изнасилование несовершеннолетней сестры жены

В Багратионовском районе Калининградской области суд огласил приговор местному жителю, который надругался над несовершеннолетней родственницей. Об этом сообщает пресс-служба Багратионовского суда.

По данным следствия, летом 2018 года обвиняемый надругался над 14-летней племянницей своей жены. Было возбуждено уголовное дело. В судебном заседании 35-летний мужчина вину не признал. Он утверждал, что его оговаривают из-за конфликтов в семье и обиды ребенка за то, что он наказывал ее ремнем.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 850 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге мужчина получил срок 18 лет за многолетнее насилие над дочерью. Обвиняемый начиная с 2019-го года насиловал дочь. Только спустя время девочка рассказала о том, что происходило дома. Всего родителю вменили десять эпизодов. В начале 2024 года отца объявили в розыск, но вскоре задержали. Изначально он дал признательные показания на допросах и первом судебном заседании, но позже отказался от них. Суд приговорил фигуранта к 18 годам заключения, которые он проведёт в колонии строгого режима.

Ранее на Алтае мужчину задержали за попытку изнасилования ребенка и угрозы полицейским.