Россияне поддержали использование цифровых помощников для защиты детей

Большинство россиян (86%) считают необходимым использовать цифровые помощники для защиты детей от нежелательного контента в интернете. об этом свидетельствуют данные опроса ВТБ, проведенного в преддверии Международного дня защиты детей.

Так, около трети респондентов (27%) доверяют уже известным решениям на рынке и активно используют их или готовы начать. Еще 30% участников заявили, что прибегают к таким сервисам «время от времени». При этом 29% хотели бы использовать цифровые помощники, но пока не знают подходящих решений.

Опрос показал, что только 14% респондентов уверены, что родители сами без помощи технологий должны контролировать контент, доступный детям.

При этом россияне поддерживают использование цифровых помощников в качестве воспитателей и репетиторов для развития навыков у детей. В той или иной степени применять такие технологии готовы 79% опрошенных. Однако 21% считают, что образование и воспитание должны оставаться исключительно в руках членов семьи, педагогов и репетиторов.

Кроме того, 88% респондентов видят пользу цифровых помощников как источников познавательной информации и собеседников для детей. Только 12% уверены, что новые знания дети должны получать исключительно от членов семьи, воспитателей, учителей и сверстников.

Старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента анализа данных и моделирования Максим Коновалихин обратил внимание на то, что цифровые помощники и ассистенты, которые могут решать за пользователей различные задачи, особенно по поиску и анализу больших объемов информации, все больше и больше используются по всему миру.

«Мы в ВТБ активно развиваем это направление, поскольку видим в нем огромный потенциал для повышения качества и персонализации услуг. Цифровые помощники будут становиться все более важным инструментом для наших клиентов, позволяя им получать быстрые и точные решения в режиме реального времени», — сказал он.

По его словам, актуальные вопросы на эту тему будут подробно обсуждаться на конференции ЦИПР, которая пройдет с 2 июня в Нижнем Новгороде.

Опрос проводился в мае 2025 года в городах с населением свыше 100 тыс. жителей. В нем приняли участие 1 500 респондентов.