Ко Дню защиты детей в SberDevices рассказали о полезных функциях своих умных колонок

Ко Дню защиты детей SberDevices собрал подборку полезных для малыша навыков своих умных колонок и объяснил, что они дают для развития.

Один из самых популярных детских навыков в умных колонках SberDevices – «Сочини сказку». За первое полугодие 2025 года пользователи обращались к нему более 700 тыс. раз. С помощью этого навыка можно придумывать свой сюжет, выбирать главных героев и второстепенных персонажей, а также длительность сказки. Затем по запросу колонка сгенерирует сказку.

Кроме того, умную колонку можно попросить прочесть стихи, ведь для детей поэзия — ключ к более сложным знаниям. В аудиотеку ко Дню защиты детей было добавлено более 90 стихов детской поэтессы Агнии Барто. Для того, чтобы запустить прослушивание, достаточно сказать: «Салют, включи стихи Агнии Барто».

Игра «Угадай героя сказки» подойдет детям, которые уже освоили главные детские книжки и отличают Незнайку от Ивана-дурака. Умная колонка Sber задаст ребенку вопросы и предложит варианты ответов. Доказано, что тесты тренируют навык быстро извлекать из долгосрочной памяти нужную информацию.

После масштабного обновления умные колонки стали по-настоящему интеллектуальными за счет полного перехода на мощную нейросеть GigaChat 2.0. Колонка способна легко объяснять детям разных возрастов самые сложные темы простым языком, избегая научной терминологии. Например, объяснит, почему люди не умеют летать, или что такое теория относительности.

Наконец, умную колонку можно попросить разговаривать шепотом. Это может быть идеальным решением, если необходимо узнать погоду на завтра или спросить рецепт, а домочадцы спят. Этот навык стал одним из самых востребованных в текущем году — за последние полгода его использовали более 14 млн пользователей.

В SberDevices уточнили, что умные колонки не предлагают детям и их родителям рекламный контент, а режим родительского контроля ограничивает доступ к трекам с ненормативной лексикой, не дает запускать приложения и игры категории «18+», а также запрещает оплачивать покупки привязанными картами.