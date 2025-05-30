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В Москве рассказали о способности ИИ стать полезным для каждого пользователя

ИИ поможет порталу «Рамблер» моментально отвечать на вопросы пользователей
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Пресс-служба Rambler&Co

Портал «Рамблер» дает пользователям только проверенную информацию, заявил CDS портала «Рамблер» Сергей Карпович в рамках Tech week 2025.

На потоке «Цифровизация и инновации в бизнесе» Карпович рассказал, как превратить LLM в действительно работающий инструмент для широкой аудитории.

Он отметил, что на портале «Рамблер» пользователи могут найти решения своих задач.

«Интеграция диалогового ИИ-помощника в статьи предоставляет уникальную возможность создать персонализированное продолжение статьи с экспертными ответами на все волнующие вопросы», — сказал он.

В рамках Tech week прошли десятки сессий, доклады, тренинги и другие мероприятия.

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