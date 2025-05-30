В Москве рассказали о способности ИИ стать полезным для каждого пользователя

Портал «Рамблер» дает пользователям только проверенную информацию, заявил CDS портала «Рамблер» Сергей Карпович в рамках Tech week 2025.
На потоке «Цифровизация и инновации в бизнесе» Карпович рассказал, как превратить LLM в действительно работающий инструмент для широкой аудитории.
Он отметил, что на портале «Рамблер» пользователи могут найти решения своих задач.
«Интеграция диалогового ИИ-помощника в статьи предоставляет уникальную возможность создать персонализированное продолжение статьи с экспертными ответами на все волнующие вопросы», — сказал он.
В рамках Tech week прошли десятки сессий, доклады, тренинги и другие мероприятия.