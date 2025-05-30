В Москве напомнили об ответственности медиаплатформ при использовании ИИ

На портале «Рамблер» на каждой единице контента уже есть MVP ИИ-агенты, которые продолжают запрос пользователя и помогают раскрыть тему с необычной стороны, заявила директор департамента контента и технологий Rambler&Co, исполнительный директор портала «Рамблер» Анна Иванова в рамках сессии «Инновации рекомендательных сервисов: интеграция социальных элементов, критическое восприятие зрителя и ответственность медиаплатформ» на форуме «ТелеМультиМедиа Форум 2025».

Она отметила, что сейчас при использовании ИИ речь идет не о персонализации, а о гиперперсонализации.

«Любой бизнес, который использует искусственный интеллект, должен всегда помнить о социальной ответственности перед пользователями и понимать, какую долгосрочную ценность он несет», — сказала она.

Также в рамках обсуждения участники отметили важность нейросетевых рекомендательных систем для различных платформ.

В дискуссии приняли участие ML Product Manager «Иви» Максим Мезенцев, CDO контентного кластера KION Александр Панев и другие.