Воспитанников детских домов научат работать с ИИ

Сбер запустил программу обучения работы с ИИ для детей из детских домов

В преддверии Дня защиты детей Сбер запустил программу на площадке школы цифровых технологий «Школа 21» для детей без попечения родителей и воспитанников детских домов, в рамках которой они научатся работать с искусственным интеллектом (ИИ), сообщает пресс-служба банка.

В рамках мастер-класса ребятам показали основы работы с ИИ, а также они получили возможность создать запросы для нейросетевой модели GigaChat.

По словам президента, председателя правления Сбера Германа Грефа, каждому человеку необходимо уметь обращаться с современными технологиями.

«Наш подарок ко Дню защиты детей — новая программа, которая откроет воспитанникам детских домов путь в мир искусственного интеллекта, даст практические навыки работы с самыми современными инструментами, помогая ребятам достичь целей, которые они ставят перед собой», — сказал он.

Занятия для детей будут вести опытные наставники. В Сбере отметили, что для воспитанников детских домов такое обучение поможет узнать больше о будущих профессиях и станет залогом успешной карьеры.