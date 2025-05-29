В Сбере отметили роль музыки в подготовке к «Зеленому марафону»

Сбер напомнил о необходимости заботиться о слухе во время тренировок

Музыка задает ритм, помогает синхронизировать дыхание и шаг, превращая бег в осознанный процесс. Об этом в преддверии «Зеленого марафона» Сбера рассказал первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин.

По его словам, исследования подтверждают, что быстрые ритмы активируют зоны мозга, отвечающие за внимание и контроль движений.

«Любимые треки повышают уровень адреналина, что усиливает мотивацию. Классическая музыка снижает стресс, а расслабляющие композиции ускоряют восстановление. Главное — найти свой темп: кому-то подойдет энергичный бит, а кому-то — более плавные мелодии», — сказал Ведяхин.

Он подчеркнул, что музыка должна приносить удовольствие, чтобы тренировка проходила комфортно.

«В «Зеленом марафоне» мы создаем все условия, чтобы каждый участник бежал с удовольствием, и музыка может стать частью этого опыта. Однако важно не превышать громкость и учитывать, что бег в наушниках требует повышенной внимательности и осторожности», — добавил Ведяхин.

В Сбере также напомнили о необходимости заботиться о слухе и не перегружать его. Громкость должна быть комфортной, чтобы избежать сенсорной перегрузки — состояния, когда мозг не успевает обрабатывать информацию.

Напомим, 12-й «Зеленый марафон» пройдет 31 мая в 60 городах России. Участников ожидают дистанции от 4,2 до 21,1 км и множество ярких моментов.