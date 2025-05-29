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Сбер предложил зарубежным банкам вступить в альянс

В Сбере подчеркнули важность международных усилий в борьбе с киберпреступностью
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Joyseulay/Shutterstock/FOTODOM

Сбер предложил создать международный альянс для борьбы с киберпреступностью. Об этом на XIII Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, рассказал зампред правления Сбера Станислав Кузнецов.

Также он представил анализ современных киберугроз и стратегий противодействия им.

«Сбер практически стал мишенью номер один для хакеров всего мира. Только в прошлом году мы отразили более 90 DDoS-атак, включая самые мощные. Справляться с таким давлением нам позволяет антифрод-система противодействия, которая анализирует 500 млрд событий в сутки. Для борьбы с киберпреступностью мы создали ряд специальных платформенных решений. Одно из них — самая полная в мире база киберугроз», — сказал Кузнецов.

По его словам, интеллектуальная платформа Сбера Х Threat Intelligence предоставляет актуальную информацию о ландшафте киберугроз, позволяет тестировать организацию на уязвимости и получать рекомендации по защите инфраструктуры. Более 200 российских компаний уже присоединились к платформе бесплатно.

«И сегодня мы предлагаем присоединиться к ней представителям дружественных государств», — добавил зампред правления Сбера.

Среди ключевых трендов в эволюции киберугроз спикер выделил атаки на критическую инфраструктуру, воздействие на людей с использованием искусственного интеллекта (AI), комбинированные DDoS-атаки, сопровождаемые информационными атаками и психологическим давлением.

По его словам, с конца 2024 года злоумышленники все чаще используют вирусы-вымогатели, созданные с применением AI. В 2024 году более 500 российских компаний пострадали от таких атак. Он добавил, что Сбер разработал собственную антифрод-систему, обеспечивающую защиту клиентов на уровне 99,9%.

«Даже если клиент совершит операцию под воздействием мошенников, наша система может обнаружить эти действия и предотвратить совершение операции. Чтобы выйти на 100%, в стране необходимо организовать теснейшее взаимодействие с телекомом, регуляторами, правоохранительными органами и другими ведомствами», — сказал он.

Кузнецов подчеркнул необходимость изменений в регулировании и важность объединения усилий на международном уровне.

«Мы предлагаем создать альянс для обмена информацией о киберугрозах и выработки общих подходов, мер и рекомендаций по противодействию киберпреступности», — сказал он.

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