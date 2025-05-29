Анастасия Ракова назвала рекордным число лауреатов ВсОШ из Москвы

В музее-заповеднике «Царицыно» прошел фестиваль для победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ). Лауреатов поздравила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Заммэра отметила талант и трудолюбие победителей и призеров, а также подчеркнула вклад родителей и учителей, назвав победу в том числе заслуженной их усилиями.

«Люди очень быстро привыкают к хорошему, но мы в Москве к успехам школьников в главном интеллектуальном соревновании страны никогда не привыкаем», — отметила Ракова.

Она уточнила, что в этом году столичные ученики получили рекордное число наград — 1863 диплома.

«Вы — лучше всех в стране, несмотря на то, что конкуренция с каждым годом только растет. Дорогие друзья, спасибо вам за ваши победы! Город, конечно, по достоинству вас оценит. Главное, чтобы сбылись все ваши самые амбициозные планы, пусть в вашей будет больше успехов и побед», — обратилась к участникам заммэра.

На фестивале собрались около 2,5 тыс. человек, включая школьников-лауреатов, педагогов и тренеров олимпиадных команд Москвы. Для гостей провели игры в большую дженгу, рисование на пленэре, настольный футбол, гонки на радиоуправляемых машинках и викторины. Также проводились мастер-классы по кастомизации аксессуаров, созданию украшений из эпоксидной смолы и декора обуви и сумок.

Кроме того, для подростков выступили популярные исполнители, включая Shaman, Galibri & Mavik, МОТ, Amirchik, группы 5sta Family и Pizza. Также работали зоны для спортивных игр, караоке, диджеинга и киберспорта.

Отмечается, что фестиваль проводится при поддержке Департамента образования и науки и Департамента труда и социальной защиты Москвы. Он направлен на развитие олимпиадного движения и поощрение талантливых школьников.

В этом учебном году участниками олимпиады в Москве стали более 500 тыс. школьников. В финале они завоевали 332 диплома победителей и 1531 диплом призеров, что на 40% больше, чем в 2024 году. Абсолютными победителями стали 34 ученика, а еще свыше 100 ребят показали высокие результаты сразу по нескольким предметам.