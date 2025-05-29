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В СберСити началось тестирование автономного транспорта будущего

Navio начал тестировать автономный транспорт в смарт-районе СберСити
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Евгений Биятов/РИА Новости

Navio начал процесс интеграции автономного транспорта в инфраструктуру смарт-района СберСити, сообщает пресс-служба компании.

Идея автономного городского транспорта будущего представляет собой движение автономных автомобилей по маршруту, которые будут приезжать к ближайшей остановке по запросам пассажиров.

В компании отметили, что автономный автомобиль строго соблюдает ПДД, а маневры совершаются плавно и выверенно.

В будущем Navio подключит к автономному транспорту систему V2X (vehicle-to-everything), благодаря чему автомобили будут получать дополнительную информацию об окружающей среде.

В Navio добавили, что на сегодняшний день движение высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) разрешено в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР 2495) и осуществляется под контролем инженера, находящегося в салоне автомобиля. При возникновении нештатной ситуации, требующей его вмешательства, он готов взять управление в свои руки.

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