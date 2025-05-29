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Россиянам станет проще находить автомобили с пробегом

На «Авто.ру» появились дополнительные фильтры для автомобилей с пробегом
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Depositphotos

Пользователи «Авто.ру» теперь смогут исключить из результатов поиска на сайте автомобили с ДТП, ограничениями регистрационных действий или несоответствиями данных в объявлении и ПТС, сообщается на сайте.

Дополнительные фильтры в разделе поиска автомобилей с пробегом работают на базе отчетов «Авто.ру». В них содержится информация о более чем 65 млн автомобилей, благодаря чему покупатели подержанных машин смогут получать достоверную информацию.

Как отметила руководитель группы «Авто.ру Отчеты» Дарья Дугина, разница в цене между автомобилями одной модели с ДТП и без них составляет в среднем 8%.

«Новые фильтры в поиске позволяют покупателям сделать выбор между выгодой в цене и экономией времени, которое не придется тратить на устранение недостатков. Кроме того, новые фильтры помогают покупателям сократить время при отборе подходящих объявлений», — сказала она.

В мобильном приложении меню с фильтрами находится в основном окне поиска после блока с выбором марки и модели.

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