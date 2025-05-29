Воронежская пенсионерка отдала на «экспертизу» мошенникам 1,2 млн рублей

Пожилая жительница Воронежа осталась без накоплений, поверив в необходимость «экспертизы» наличных. Об этом сообщает областное управление МВД.

Неизвестные связались с 83-летней пенсионеркой под видом сотрудников ФСБ. Звонивший пытался выяснить, каким образом женщина заработала деньги, которые якобы хранятся у нее на счете в банке.

В ответ потерпевшая заявила, что банкам не верит и хранит накопления дома. Аферист убедил пожилую женщину сдать сбережения для экспертизы, чтобы проверить подлинность купюр. Потерпевшая добровольно вынесла курьеру 1,2 млн рублей, после чего заподозрила неладное и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Москве пенсионер лишился 24 млн рублей, поверив мошенникам. Мошенники заявили москвичу, что его подозревают в экстремизме, и чтобы избежать «изъятия» его личных средств, их необходимо «легализовать». Потерпевший сложил в коробку из-под утюга имевшиеся у него 191,4 тысячи долларов и 82,2 тысячи евро и передал деньги курьеру.

Ранее в Петербурге пенсионер отдал мошенникам 43 млн рублей.