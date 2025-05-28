Анастасия Ракова рассказала о представленных на Startup Village медицинских технологиях

В инновационном центре «Сколково» 29–30 мая в рамках Московской недели предпринимательства пройдет крупнейшая технологическая конференция Startup Village, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Москва инвестирует значительные ресурсы в развитие медицины, чтобы стать одним из мировых лидеров по внедрению инновационных решений в клиническую практику. Мы выстраиваем экосистему, в которой врачи и ученые совместно разрабатывают технологии, способные изменить подход к диагностике и лечению. Многие из них сегодня уже тестируются в городских больницах и приносят результаты», — отметила заммэра.

По ее словам, стенд «Создано московскими врачами» будет представлен на конференции впервые, чтобы познакомить посетителей и других участников конференции с новейшими медицинскими технологиями, разработанными столичными клиниками совместно с ведущими научными организациями страны.

«На стенде будет представлено более 20 медицинских инновационных технологий, включая те, которые не имеют аналогов в мире. Посетители смогут лично протестировать разработки, пройти интерактивные экспресс-чекапы и получить консультации специалистов», — добавила она.

Ракова уточнила, что среди представленных технологий – малоинвазивная методика стабилизации позвоночника, позволяющая сократить реабилитацию с шести месяцев до шести недель, и технология 3D-биопечати имплантов для восстановления слуха, снижающая длительность операций вдвое.

Кроме того, в интерактивной зоне чекапов можно будет пройти экспресс-обследования, включая диагностику кожных заболеваний с использованием ИИ, оценку когнитивного и психоэмоционального состояния, а также тестирование вероятности риска ментальных расстройств и оценку биологического возраста организма.

Также на стенде представят новый салон автомобиля скорой помощи, разработанный совместно со специалистами московской скорой. Отмечается, что его пространство позволяет медикам работать стоя в полный рост, а система креплений обеспечивает доступ к пациенту с любой стороны.

Ракова подчеркнула, что все решения, которые представят на Startup Village, были созданы в рамках грантовой программы Мэра Москвы при поддержке Московского центра инновационных технологий в здравоохранении (Медтеха).