Яндекс Алиса поможет путешественникам быстрее искать информацию

В Яндекс Путешествиях появилась возможность найти ответы на вопросы с помощью Алисы, сообщает пресс-служба компании.

Алиса соберет информацию и даст емкий ответ с картинками, видео и ссылками на источники, благодаря чему путешественники смогут быстрее находить нужную информацию.

С помощью нейросетевых технологий Алиса изучит и приведет исторические факты, расскажет про интересные блюда и посоветует сувениры.

Поиск доступен в разделе «Моя поездка». Вопросы можно задать самому или выбрать одну из всплывающих подсказок. Ответы будут меняться в зависимости от места назначения.

Также поиск с Алисой поможет найти необычные факты для детей и ответит на их вопросы.

В Яндекс Путешествиях отметили, что функция будет особенно полезна туристам, которые впервые планируют отправиться куда-то самостоятельно.