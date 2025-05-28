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Яндекс Алиса поможет путешественникам быстрее искать информацию

Пользователи Яндекс Путешествий смогут воспользоваться поиском с Алисой
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A_B_C/Shutterstock/FOTODOM

В Яндекс Путешествиях появилась возможность найти ответы на вопросы с помощью Алисы, сообщает пресс-служба компании.

Алиса соберет информацию и даст емкий ответ с картинками, видео и ссылками на источники, благодаря чему путешественники смогут быстрее находить нужную информацию.

С помощью нейросетевых технологий Алиса изучит и приведет исторические факты, расскажет про интересные блюда и посоветует сувениры.

Поиск доступен в разделе «Моя поездка». Вопросы можно задать самому или выбрать одну из всплывающих подсказок. Ответы будут меняться в зависимости от места назначения.

Также поиск с Алисой поможет найти необычные факты для детей и ответит на их вопросы.

В Яндекс Путешествиях отметили, что функция будет особенно полезна туристам, которые впервые планируют отправиться куда-то самостоятельно.

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