ДоброFON и фонд «Память поколений» продолжили проект «Города Героев» в Сызрани

Геронтопсихиатрический центр в Сызрани получил новое реабилитационное оборудование на сумму более 1 млн рублей рамках проекта «Города Героев» благотворительной программы ДоброFON и благотворительного фонда «Память поколений», сообщает пресс-служба компании.

Оборудование, среди которого несколько тренажеров и аппараты для ультразвуковой и магнитотерапии, передали во время торжественной церемонии 27 мая.

Как отметила главный консультант управления организации социального обслуживания министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области Галина Евсеева, новое оборудование поможет улучшить качество жизни подопечных геронтопсихиатрического центра.

«Благодарю ДоброFON и «Память поколений» за предоставленную помощь», — сказала она.

Как рассказала директор центра Марины Неборская, чаще всего среди проживающих распространены заболевания опорно-двигательного аппарата, органов сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, кровообращения, ЖКТ, центральной нервной системы.

«Полученное оборудование поможет улучшить эффективность лечения этих заболеваний, а также реабилитации проживающих», — заявила она.

По словам управляющего акционера компании FONBET Валентина Голованова, проект «Города Героев» активно реализуется в разных частях России.

«Благотворительная программа ДоброFON совместно с фондом «Память поколений» ведут активную работу, благодаря которой социальные учреждения в разных городах воинской славы и трудовой доблести уже получили и далее будут получать помощь», — сказал он.

Сызрань стала пятым городом, который получил поддержку в рамках проекта «Города Героев». Ранее новое реабилитационное оборудование появилось в Орске, Саратове, Калаче-на-Дону и Старой Руссе, а до конца года помощь планируется оказать в Старом Осколе, Зеленодольске, Великих Луках, Астрахани, Кургане и других городах воинской славы и трудовой доблести.