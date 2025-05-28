На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ДоброFON и фонд «Память поколений» продолжили проект «Города Героев» в Сызрани

Сызранский геронтопсихиатрический центр получил новое оборудование от FONBET
close
ДоброFON

Геронтопсихиатрический центр в Сызрани получил новое реабилитационное оборудование на сумму более 1 млн рублей рамках проекта «Города Героев» благотворительной программы ДоброFON и благотворительного фонда «Память поколений», сообщает пресс-служба компании.

Оборудование, среди которого несколько тренажеров и аппараты для ультразвуковой и магнитотерапии, передали во время торжественной церемонии 27 мая.

Как отметила главный консультант управления организации социального обслуживания министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области Галина Евсеева, новое оборудование поможет улучшить качество жизни подопечных геронтопсихиатрического центра.

«Благодарю ДоброFON и «Память поколений» за предоставленную помощь», — сказала она.

Как рассказала директор центра Марины Неборская, чаще всего среди проживающих распространены заболевания опорно-двигательного аппарата, органов сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, кровообращения, ЖКТ, центральной нервной системы.

«Полученное оборудование поможет улучшить эффективность лечения этих заболеваний, а также реабилитации проживающих», — заявила она.

По словам управляющего акционера компании FONBET Валентина Голованова, проект «Города Героев» активно реализуется в разных частях России.

«Благотворительная программа ДоброFON совместно с фондом «Память поколений» ведут активную работу, благодаря которой социальные учреждения в разных городах воинской славы и трудовой доблести уже получили и далее будут получать помощь», — сказал он.

Сызрань стала пятым городом, который получил поддержку в рамках проекта «Города Героев». Ранее новое реабилитационное оборудование появилось в Орске, Саратове, Калаче-на-Дону и Старой Руссе, а до конца года помощь планируется оказать в Старом Осколе, Зеленодольске, Великих Луках, Астрахани, Кургане и других городах воинской славы и трудовой доблести.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами