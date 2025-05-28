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«Каждого можно упечь в тюрьму»: депутат — о съемке работы ПВО

В Госдуме заявили, что съемка работы систем ПВО — это разглашение гостайны
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Запрет на съемку работы систем ПВО связан с соображениями секретности и безопасности, такие ограничения давно есть в УК РФ, заявил «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«На видео может быть зафиксировано расположение комплексов, что позволит противнику нанести точечный удар, организовать теракт на месте. Это все равно, что донесение в штаб вражеской разведки с точными координатами. Все ограничения давно уже есть в нашем Уголовном кодексе — статья 283 «Разглашение государственной тайны», — сказал депутат.

По словам Журавлева, закон прямо запрещает распространение данных о дислокации войск и систем ПВО.

«Поэтому каждого, кто этим занимается, можно упечь в тюрьму. Никаких дополнительных действий со стороны Государственной думы не требуется», — заключил он.

До этого военкор «Комсомольской правда» Александр Коц предложил в своем Telegram-канале ввести законодательный запрет и «ощутимое наказание» за съемку и публикацию кадров работы системы ПВО «Надо запрещать эту передачу «Сам себе режиссер»», — написал Коц, комментируя налет дронов на Подмосковье.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о том, что силы ПВО сбили 296 украинских беспилотников за ночь.

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