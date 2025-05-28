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Подростки из компании в Байкальске были объединены в «непонятное сообщество»

Ставшие жертвами нападения в Байкальске дети были объединены в сообщество
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Telegram-канал SHOT

В Байкальске после трагедии на детской вечеринке пройдут родительские собрания в школах, а пострадавших планируют отправить на санаторно-курортное лечение. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале.

На заседании оперативного штаба, который был создан после гибели подростков, было принято решение об оказании пострадавшим и их семьям психологической помощи. В образовательных учреждениях, где учились дети, пройдут родительские собрания.

Как отметил министр образования региона Максим Парфенов, вечеринка «вызывает вопросы» из-за разного возраста ее участников.

«Действительно нестандартная ситуация: дети были объединены в непонятное сообщество с 7 по 10 класс», — сообщил Парфенов.

По данным медиков, всем пострадавшим оказана необходимая помощь. В тяжелом состоянии остается один из раненых. У мальчика проникающее ранение в шею, задета плевральная область, он доставлен в областную детскую больницу. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выразил соболезнования семьям погибших, в Байкальске объявлен трехдневный траур.

Нападение произошло 28 мая в частном доме в садоводческом товариществе «Горный Байкал». Группа подростков отмечала день рождения. 17-летний подозреваемый напал с ножом на всех участников вечеринки. На месте погибли четверо несовершеннолетних и сам убийца. Еще четверо детей госпитализированы с ножевыми ранениями. По предварительной информации, нападавший открыл газ и устроил взрыв, увидев полицейских. Возбуждено уголовное дело.

Ранее брат подозреваемого в нападении на вечеринке рассказал детали произошедшего.

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