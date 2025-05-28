Российские путешественники готовы делиться данными с ИИ

В 2025 году средний чек на поездки по России без услуг турагентств увеличился на 8%, следует из результатов совместного исследования медиахолдинга Rambler&Co, программы лояльности «СберСпасибо» и аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Опрос показал, что 25% россиян готовы делиться данными о своих поездках с ИИ, чтобы получать персональные предложения и скидки. Также 42% респондентов пока не готовы делиться, а 33% заявили о категоричной неготовности. В ходе опроса удалось выяснить, что 8% российских путешественников уже пользуются ИИ-ассистентами (38% ищут маршруты в агрегаторах билетов и отелей, 31% — в соцсетях и на форумах, 23% — обращаются в турагентства).

Говоря о своих планах на ближайшее лето, 47% участников опроса заявили о намерениях отправиться в отпуск. Во время онлайн-бронирования для 43% респондентов важнее всего отзывы и рейтинг объекта, для 24% — цена и возможность оплаты бонусами, 20% — расположение, 12% — гибкие условия обмена.

Как отметили в «СберСпасибо», самый высокий средний чек на путешествия в 2025 года зафиксировали в Москве, Красноярске и Воронеже. Сумма трат на проживание в отеле, кемпинге и трейлерном-парке по сравнению с 2024 годом выросла на 5%, а средний чек увеличился на 11%.

По словам директора по маркетингу программы лояльности «СберСпасибо» Ольги Ивановой, люди стали чаще планировать маршруты заранее, обращая внимание на цифровые рекомендации.

«Мы видим это в динамике — за год в категории путешествия пользователи получили на 56% больше кешбэка бонусами, всего свыше 258 млн», — сказала она.

Исследование основано на трех массивах данных. С 5 по 12 мая 2025 года на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co проводился онлайн-опрос, в котором приняли участие 138 тыс. человек. Также аналитики «СберСпасибо» дополнительно выявили и проанализировали более 46 млн обезличенных операций среди 94,2 млн участников программы лояльности в категории «путешествия». Данные о расходах через турагентства и на туристическое снаряжение предоставил аналитический центр «Чек Индекс».