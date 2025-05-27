В Челябинске запретили размещать электросамокаты в парках

В парках и скверах Челябинска запретили размещать кикшеринговые и личные электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городской думы.

«С учетом наработанной практики внесены изменения в Правила благоустройства. Добавляется перечень запретов в отношении средств индивидуальной мобильности: они не могут быть размещены в парках, скверах, на территориях, где запрещено передвижение СИМ», — сообщили в челябинской думе.

Уточняется, что в эти правила были включены положения о принудительном перемещении СИМ в места временного хранения. Там будут составляться акты о возмещении затрат муниципалитета на транспортировку и стоянку, а затем будет оформляться возврат СИМ.

Председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) и кандидат юридических наук Олег Павлов также рассказал, что теперь за махинации с аккаунтами в кикшеринге грозит до шести лет тюрьмы.

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