Россиян расстался с девушкой и от обиды сжег дачу

В Красноярске будут судить местного жителя, который не смог простить девушке разрыва отношений, обиделся и сжег ее дачу. Об этом сообщает областное управление МВД.

По данным следствия, 36-летний злоумышленник расстался со своей возлюбленной летом 2024 года. В один из дней мужчина встретился с девушкой и ее новым ухажером, чтобы окончательно выяснить отношения, но остался недоволен разговором и ушел.

Затаив обиду, он приехал на дачу, которую снимала потерпевшая. Убедившись, что на участке никого нет, мужчина прошел в дом, облил мебель горючей жидкостью и поджег. В результате возгорания дом и баня выгорели полностью, поджигателя задержали.

В отношении красноярца было возбуждено уголовное дело. Материалы расследования переданы в суд, фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что пьяный краснодарец из мести поджег дом бывшей жены. В правоохранительные органы обратилась жительница Краснодара, женщина сообщила, что пока она была в отъезде, неизвестные злоумышленники устроили пожар в ее доме. Огонь повредил кровлю и пристройку. Пострадавшая также рассказала полицейским, что перед отъездом поссорилась с бывшим мужем. 51-летнего подозреваемого в поджоге задержали. Пенсионер признался, что в один из дней крепко выпил и из мести решил поджечь мусор на участке бывшей жены.

Ранее сибиряк пытался сжечь мебельный цех, чтоб отомстить начальнику.