В Уфе врачи удалили трехлетнему ребенку гигантскую опухоль

Хирурги республиканской детской клинической больницы Башкирии спасли трехлетнего мальчика с огромной доброкачественной опухолью в брюшной полости. Об этом сообщает минздрав республики.

Новообразование развилось из лимфатических сосудов и разрослось до внушительных размеров за два месяца. Родители заметили, что у ребенка резко увеличился живот, появилась кишечная непроходимость.

Мальчика госпитализировали, в ходе обследования в брюшной полости маленького пациента обнаружили кистозную лимфангиому — доброкачественное новообразование размером 13 на 12 см. Было принято решение о проведении хирургического вмешательства. Операция прошла успешно, опухоль полностью удалили. Ребенок находится под медицинским наблюдением.

До этого сообщалось, что в Иркутске врачи удалили ребенку три лишних пальца на ноге. Об этой особенности мальчика родители узнали после его рождения, на УЗИ никаких патологий не заметили. Врачами было принято решение удалить лишние фаланги и плюсневые кости, чтобы сохранить полноценную опору на стопу и привести ее к нормальным размерам.

Ранее российские врачи удалили двухлетней девочке огромную опухоль на лице.