На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ингушетии покупатель ждал булочки в пекарне и прострелил себе руку

Mash: в Ингушетии юноша случайно прострелил себе руку в пекарне
close
Shutterstock

Житель Сунженского района Ингушетии пришел в пекарню с пневматическим пистолетом и выстрелил себе в руку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

18-летний юноша ждал заказ в пекарне, пока пеклись булочки, он вертел в руках пневматический пистолет и случайно нажал на курок. Пуля попала юноше в руку. Пострадавший госпитализирован с травматической ампутацией пальца, у молодого человека также задета кость.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Известно, что документы на оружие у молодого человека в порядке.

До этого сообщалось, что в Кемеровской области задержан местный житель, который решил пострелять с балкона из пневматики и случайно ранил прохожего. 38-летний местный житель распивал у себя дома спиртные напитки и решил потренироваться в меткости. Он достал пневматический пистолет и произвел несколько выстрелов, одна из пуль угодила в проходившего под окнами мужчину. Прохожий сделал стрелявшему замечание, однако тот произвел несколько выстрелов в сторону оппонента. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Ангарске пьяный мужчина выстрелил в женщину из-за замечания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами