В Якутске трое студентов похитили мужчину из-за жалобы девушки

В Якутии полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении, трое молодых людей похитили мужчину и вымогали у него деньги. Об этом сообщает УМВД республики.

В правоохранительные органы обратился житель Якутска. Мужчина сообщил, что неизвестные, угрожая предметом, похожим на пистолет, затолкали его в машину и ограбили. Выяснилось, что к преступлению причастны трое местных студентов.

Злоумышленники пошли на преступление после жалобы своей знакомой. Девушка рассказала им, что бывший возлюбленный неоднократно избивал ее и остался должен. Один из подозреваемых обнаружил, что заявитель разместил объявление о продаже автомобиля, и под видом потенциального покупателя назначил встречу у жилого дома на ул. Билибина. Там злоумышленники посадили мужчину в автомобиль, где, применяя силу и угрожая пневматическим пистолетом, потребовали деньги.

Испугавшись, он передал злоумышленникам 70 тысяч рублей из личных и кредитных средств. Возбуждено уголовное дело о разбое, фигурантам может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Астрахани двое мужчин похитили знакомого и вымогали у него деньги.