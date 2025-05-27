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Пьяный россиянин напал на полицейских с шилом и получил 16 лет колонии

В Кузбассе осудили мужчину, напавшего с шилом на полицейских
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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Кемеровской области суд вынес приговор жителю Крапивинского района, который напал на полицейских, мужчина признан виновным в нескольких преступлениях, включая покушение на жизнь сотрудников правоохранительных органов и применение насилия к ним. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, в июле 2023 года года пьяный обвиняемый пытался ворваться в квартиру бывшей жены. Женщина вызвала полицию. Злоумышленник вступил с правоохранителями в словесную перепалку. Один из участковых поднялся к заявительнице в квартиру, второй ждал коллегу в машине.

В это время кемеровчанин, вооруженный шилом, подкрался к стражу порядка, тот заметил его и вышел из авто. Нападавший попытался ударить его шилом в шею, но был задержан вторым полицейским, вышедшим из подъезда. Фигурант успел ударить его ногой в голову.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее в Воронеже полицейский решил «наказать» потерпевшую кулаками и получил срок.

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