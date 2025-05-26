Народные художественные промыслы назвали частью исторического ДНК России

Народные художественные промыслы (НХП) являются частью исторического и культурного ДНК России, заявила член комитета Госдумы по промышленности и торговле, депутат фракции «Единая Россия» Мария Василькова в рамках VI Московской недели интерьера и дизайна.

По ее словам, необходимо прививать «любовь к русскому».

«В ответ на санкционное давление нужно сформировать моду на русское», — отметила она.

Василькова добавила, что профессиональное сообщество также все больше внимания уделяет теме народных художественных промыслов.

Она напомнила, что по итогам первого федерального форума нового поколения профессионалов креативных индустрий Artmasters Forum2025 была создана рабочая группа по поддержке и развитию НХП.

«Уверена, что при консолидации усилий государства, бизнеса и профессионального сообщества мы сможем дать народным промыслам не просто вторую жизнь, а устойчивое будущее как яркой, конкурентоспособной отрасли российской креативной экономики», — сказала депутат.

Ранее Василькова рассказала о развитии технологий реабилитации для бойцов СВО.