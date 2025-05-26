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Голый россиянин бегал по пляжу с громкоговорителем и пугал детей

В Рязанской области голый мужчина пугал отдыхающих на пляже
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Кадр из видео/Telegram-канал «Рязань. Происшествия»

В Рязанском районе обнаженный мужчина бегал по пляжу с громкоговорителем, пугал детей и провоцировал отдыхающих. Об этом сообщается в Telegram-канале «Рязань. Происшествия».

Инцидент произошел на пляже возле коттеджного поселка Глебово. Голый мужчина прогуливался вдоль берега, кричал в громкоговоритель и пугал отдыхающих, среди которых были дети.

Обнаженный купальщик вел себя агрессивно. Очевидцы вызвали полицию и скорую помощь. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что на Сахалине голый мужчина бродил по двору и выкрикивал заклинания. Незнакомец бродил между припаркованными машинами, разговаривал сам с собой, кричал «Экспекто патронум». Прибывший на место наряд полиции задержал хулигана, решается вопрос о его госпитализации.

Ранее во Владивостоке голый мужчина искупался в фонтане возле собора.

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