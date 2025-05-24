В Подмосковье восстановили разметку на 5 тысячах пешеходных переходов

Специалисты дорожных служб Подмосковья восстановили разметку на 4,7 тыс. пешеходных переходов в регионе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Как отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин, всего на региональных дорогах было обновлено 3 тыс. км линейной разметки, а также разметка 1,8 тыс. пешеходных переходов.

«На муниципальных дорогах восстановили разметку 2,9 тыс. переходов и 1,2 тыс. км линейной разметки», — рассказал он.

Кроме того, специалисты помыли 1,5 тыс. км ограждений и 4,6 тыс. км тротуаров.

Помимо традиционных летних уборочных работ специалисты ремонтируют дефекты покрытия на проезжей части, светофоры, линии освещения, ограждения, знаки и искусственные неровности. Качество проведенных работ контролируются с помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).