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«Роснефть» провела экологические акции в Самаре и Саратове

Волонтеры «Роснефти» очистили более 140 тысяч м2 берега Волги
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Пресс-служба «Роснефти»

Сотрудники «Роснефти» провели в Самаре и Саратове экологическую акцию, в рамках которой очистили от мусора более 140 тыс. кв. м береговой линии реки Волга, сообщает пресс-служба компании.

Также в рамках акции сотрудники дочерних предприятий «Роснефти» благоустроили прибрежные территории.

В «Роснефти» отметили, что сохранение водных ресурсов является одним из значимых направлений деятельности компании. «Роснефть» регулярно проводит мероприятия по очистке сточных вод, восстановлению водных ресурсов и другие акции.

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