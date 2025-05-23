«Роснефть» провела экологические акции в Самаре и Саратове

Волонтеры «Роснефти» очистили более 140 тысяч м2 берега Волги

Сотрудники «Роснефти» провели в Самаре и Саратове экологическую акцию, в рамках которой очистили от мусора более 140 тыс. кв. м береговой линии реки Волга, сообщает пресс-служба компании.

Также в рамках акции сотрудники дочерних предприятий «Роснефти» благоустроили прибрежные территории.

В «Роснефти» отметили, что сохранение водных ресурсов является одним из значимых направлений деятельности компании. «Роснефть» регулярно проводит мероприятия по очистке сточных вод, восстановлению водных ресурсов и другие акции.