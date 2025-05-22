Россиянин поехал с возлюбленной на отдых, украл у нее миллион и сбежал

Житель Дегтярска обокрал свою возлюбленную и сбежал во время расследования уголовного дела. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

Инцидент произошел в начале мая, обвиняемый вместе со своей возлюбленной отправился на отдых в Ревду. Перед началом отпуска женщина получила компенсационную выплату от государства за ветхое жилье. Мужчина незаметно взял телефон женщины и перевел себе на счет 1 млн рублей. Обнаружив пропажу, потерпевшая обратилась в правоохранительные органы.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело, на стадии предварительного расследования он признавал вину, но в суде передумал и выдвинул версию о том, что дама сердца сама перевела ему деньги. До приговора суда обвиняемый находился под подпиской о невыезде, на последнее судебное заседание он явился и был объявлен в розыск.

До этого сообщалось, что житель Воронежа, угрожая насилием, ограбил бывшую жену, грабитель вынес из ее квартиры кофемашину и соковыжималку. Злоумышленник выломал окно, проник в помещение и, угрожая потерпевшей насилием, украл бытовую технику. Далеко унести награбленное подозреваемый не смог и был задержан. В отношении 33-летнего ранее судимого обвиняемого возбуждено уголовное дело, ему может грозить до семи лет лишения свободы.

Ранее россиянин украл 700 тыс. у бывшего мужа возлюбленной, потратил их на шопинг и пожалел.