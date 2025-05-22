Премией ИРИ наградят лучшие социально значимые проекты

Премия Института развития интернета (ИРИ) для авторов социально значимых проектов состоится 5 июня 2025 года в Москве в киноконцертном комплексе «Мосфильм», сообщили организаторы мероприятия. Победители будут определены в 22 номинациях.

Генеральный директор АНО «ИРИ» Алексей Гореславский отметил, что премия развивается вместе с запросами и интересами россиян. Он подчеркнул, что награда присуждается не за лучший контент в интернете, а за проекты, которые имеют социальную значимость.

«Люди хотят не хайпа, а честных историй, в которых они найдут близких для себя героев с понятными ценностями, которые помогут разобраться в текущих событиях и осмыслить происходящее. Неслучайно одна из главных тем проектов-финалистов в этом году — это СВО и вообще современные герои, защитники страны. А один из ярко представленных жанров — проекты для подростков, которые можно посмотреть со своими детьми», — добавил он.

По его словам, все финалисты смогли упаковать важные для общества смыслы в популярные интернет-форматы, завоевав внимание аудитории.

Генеральный продюсер НТВ, председатель продюсерского совета ИРИ и жюри премии Тимур Вайнштейн добавил, что экспертный совет уже определил финалистов, и теперь решение за жюри.

«Будем опираться на баланс между актуальностью и глубиной. И это будет непросто, учитывая, что к финишу пришли сильные работы, отражающие ключевые тренды индустрии», — сказал он.

По словам Вайнштейна, работы объединяет то, что они представляют собой так называемый «теплый контент», рассказывающий о добре, справедливости и честности.

«Мы видим, что авторы научились упаковывать серьезные, важные и порой смелые вещи в удобные для них форматы и делать это так, чтобы нравилось зрителю, у которого сейчас просто колоссальный запрос на контент со смыслом», — добавил он.

Напомним, премия учреждена ИРИ для популяризации созидательного онлайн-контента и его авторов. Информационными партнерами мероприятия выступили медахолдинг Rambler&Co, «Лента.ру» и «Газета.Ru».