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В Нижнекамске врачи спасли мужчину с кишечником в грудной клетке

В Татарстане спасли мужчину с грыжей в грудной клетке
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Минздрав Татарстана/VK

Хирурги Нижнекамской центральной районной больницы оказали помощь пациенту с нетипичным расположением грыжи. Об этом сообщает Минздрав республики.

46-летний мужчина обратился в медицинское учреждение с жалобами на боли в животе. В ходе обследования медики обнаружили, что в грудной клетке пациента находится часть кишечника. Оказалось, у мужчины была ущемленная грыжа диафрагмы – редкое состояние, при котором органы брюшной полости через отверстие в диафрагме попадают в грудную клетку.

Причиной патологии могло стать ножевое ранение, полученное нижнекамцем восемь лет назад. Было принято решение о проведении хирургического вмешательства.

«Врачи аккуратно извлекли ущемленную кишку из грудной клетки, проверили, нет ли омертвевших участков. После устранили дефект диафрагмы, зашив отверстие», - сообщили в Минздраве.

Операция длилась два часа и прошла успешно, пациент уже идет на поправку.

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