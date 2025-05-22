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Блогер получила ножевые ранения во время прямой трансляции

Mirror: блогер из Бразилии получила ножевое ранение в прямом эфире
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luna_mtafe/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Бразилии блогер получила ножевые ранения во время прямой трансляции для подписчиков, пишет Mirror.

Блогер Луна Абрао была жестоко избита и несколько раз ранена ножом её партнером Алексом Оливейрой прямо во время онлайн-трансляции в социальной сети. Как сообщается, конфликт начался после того, как женщина сообщила бойфренду о желании расстаться.

Подписчики, наблюдавшие за происходящим, в панике начали звонить в службу спасения, пока женщина истекала кровью и кричала от боли. После нападения Луну срочно госпитализировали в одну из больниц Сан-Паулу, где ей была проведена экстренная операция. Сейчас она находится в тяжелом состоянии.

Полиция проводит розыскные мероприятия в отношении Оливейры, который остаётся на свободе. Сама пострадавшая продолжает публиковать фотографии из больницы, демонстрируя полученные подарки и открытки с пожеланиями скорейшего выздоровления. Она также делится снимками своих ранений, чтобы проинформировать общественность о последствиях жестокости.

Ранее в Бразилии спасли туриста, который вырыл на пляже яму и сам же в ней застрял.

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