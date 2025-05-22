В Сбере расскажут о последних трендах в сфере ИИ

Сбер постоянно следит за ключевыми трендами и разрабатывает передовые ИИ-решения для человека, бизнеса и государства, заявил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин, сообщает пресс-служба банка.

«Не менее важно для нас рассказывать о том, что происходит, повышать уровень знаний и формировать доверие к новой технологии у людей», — сказал он.

Ведяхин отметил, что на мероприятиях AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта») эксперты традиционно расскажут о последних трендах в области генеративного ИИ, развитии ИИ-агентов и других сферах.

Напомним, с июня по ноябрь 2025 года в рамках AI Journey Сбер проведет сессии по искусственному интеллекту (AI) в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Казани и на федеральной территории «Сириус». Первое из них пройдет 2 июня в Нижнем Новгороде.