Школьник поджог релейный шкаф после приглашения на олимпиаду от мошенников

Московский школьник стал жертвой мошенников после звонка, связанного с олимпиадой. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

Неизвестные под предлогом регистрации выманили у 14-летнего юноши код из сообщения. Позже ему позвонили лжеправоохранители и заявили, что его родители в опасности, и сам молодой человек якобы может «послужить отчизне».

Школьник передал аферистам имевшиеся дома деньги, чтобы «задекларировать их». Затем злоумышленники потребовали поджечь здание, в котором якобы сидели «украинские мошенники». На самом деле юноша устроил поджог здания управы одного из районов города.

«После этого аналогичные действия он совершил с релейным шкафом, который, как ему объяснили по телефону, якобы был сервером украинских мошенников», – сообщается в публикации.

Тем временем неизвестные связались с матерью юноши и стали угрожать.

Школьника задержали, в его отношении возбудили уголовное дело. По словам матери, он уже четыре месяца в СИЗО, но следствие якобы не продолжается.

Ранее двух жителей Нижнего Новгорода арестовали за поджог по заданию из мессенджера.