«Авито Путешествия» запустили для арендодателей статус «Суперхозяин»

«Авито Путешествия» начали отмечать лучших арендодателей специальным значком «Суперхозяин», сообщает пресс-служба сервиса бронирования жилья.

Отмечается, что статус присваивается хостам, которые обеспечивают высокий уровень сервиса по нескольким критериям: оценкам клиентов, скорости ответов в чатах и другим показателям.

В компании уточнили, что получение статуса дает арендодателям несколько преимуществ. Так, их объявления выводятся в приоритетном порядке в поисковой выдаче, объекты на карте выделяются фиолетовым цветом. Также значок «Суперхозяин» повышает доверие пользователей.

Чтобы получить этот статус, владельцы недвижимости должны соответствовать ряду условий. Например, уровень сервиса не должен опускаться ниже 41%, а рейтинг профиля и объекта должен составлять 4,5 балла или выше. Также важно, чтобы гости редко отменяли заявки, а арендодатель отвечал на сообщения в рабочее время в течение часа.

В «Авито Путешествиях» подчеркнули, что для поддержания актуальности базы «Суперхозяев» все показатели пересчитываются ежедневно.

Руководитель B2B-маркетинга «Авито Путешествий» Валерия Зима рассказала, что сейчас 15% от всех размещенных на сервисе квартир и домов сдаются «Суперхозяевами». По ее словам, это десятки тысяч объектов размещения.

«Это говорит о стремлении многих арендодателей оказывать на площадке максимально высокий уровень сервиса. Мы решили поощрить тех, кто первыми получили этот статус и неустанно поддерживали его продолжительное время», — добавила Зима.

Он добавила, что «Суперхозяева» могут получить наборы подарков с предметами интерьера, чтобы их объекты привлекали еще больше гостей и хороших отзывов.

По данным «Авито Путешествий», наибольшее количество объектов от «Суперхозяев» находится в Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Четвертое место занимает Татарстан, а пятое делят между собой Калининградская область и Москва.