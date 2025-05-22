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Женщина перевернулась в кровати и сломала кости из-за низкого уровня витамина D

SCMP: в Китае женщина лежа в кровати получила перелом из-за недостатка витамина D
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SCMP composite/ifeng

Китаянка, которая боится солнечного света, сломала кости, перевернувшись во сне, пишет South China Morning Post. Врачи полагают, что это произошло из-за недостатка витамина D в её организме.

Жительница Китая, страдавшая фобией перед загаром и много лет избегавшая солнечного света, получила серьезные переломы после того, как просто перевернулась в кровати. Как сообщил врач Лон Шуан из больницы Синьду традиционной китайской медицины, 48-летняя пациентка сделала незначительное движение во сне, но этого оказалось достаточно, чтобы нанести себе травму.

Как выяснили медики, причиной перелома стал крайне низкий уровень витамина D в организме женщины, вызвавший ускоренное разрушение костной ткани и тяжелую форму остеопороза. Отмечается, что китаянка с детства избегала прямых солнечных лучей, никогда не носила одежду с короткими рукавами на улице, постоянно пользовалась солнцезащитным кремом и даже закрывала лицо специальной повязкой.

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